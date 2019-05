Star Trek Picard avrà una connessione con la timeline dei film di J.J. Abrams?

Star Trek Picard arriverà su CBS All Access entro questo 2019 e il primo teaser trailer non ha rivelato molto né della trama nè dell'ambientazione temporale, ma alcune teorie sono già arrivate in supporto dai fan della serie.

La serie vedrà come noto il ritorno di Patrick Stewart di nuovo nei panni di Picard, personaggio di Star Trek: The Next Generation, e i fan sono emozionati non solo all'idea di rivederlo nel ruolo, ma anche perché si tratterà della prima volta che avremo un indizio su ciò che è accaduto ai personaggi dopo Star Trek: Nemesis, ovvero nel punto in cui il film di J.J. Abrams del 2009 diverge creando praticamente una timeline alternativa. La linea temporale di Picard è chiamata Prime Timeline, mentre la nuova generata nei film di Abrams prende il nome di Kelvin Timeline.

Una teoria suggerisce appunto che Star Trek Picard avrà un'importante connessione con la Kelvin Timeline. Come si evince dal trailer della nuova serie, sappiamo che Picard è stato promosso Ammiraglio, ma che "in seguito alla più grande missione di salvataggio mai realizzata", ha lasciato la flotta stellare. Il trailer non rivela di che missione di salvataggio si stia parlando, ma un indizio potrebbe essere contenuto in Star Trek, il film del 2009 con cui Abrams ha reboottato l'universo trekkiano.

Come puntualizzato dallo stesso co-sceneggiatore del film Roberto Orci, il film del 2009 viene spesso ed erroneamente chiamato reboot. Questo perchè il film non è ambientato in un mondo a parte né cerca di riscrivere una storia che già conosciamo, ma prende le mosse in una realtà alternativa che segue le stesse regole del franchise riguardo le timeline alternative e i viaggi nel tempo. L'unica differenza è che invece di visitare questa realtà alternativa per un solo episodio, ci hanno costruito sopra un intero universo cinematografico.

Nel film di J.J. Abrams sappiamo che una Supernova espolosa distrugge il pianeta Romulus, causando l'ira di Nero e il suo viaggio nel tempo per uccidere Spock, colpevole di non aver saputo salvare in tempo la popolazione del suo pianeta. Questo porta Nemo a distruggere la nave Kelvin, con a bordo il padre di Kirk, dando vita alla Kelvin Timeline. Ebbene, Star Trek Picard dovrebbe essere ambientata subito dopo la distruzione di Romulus e sembra che la missione di cui il trailer parla fosse quella che prevedeva il salvataggio di quanti più romulani possibile.

Le parole dello scorso gennaio di Alex Kurtzman, produttore esecutivo di Star Trek Picard e co-sceneggiatore di Star Trek, sembrerebbero avvalorare questa tesi: "La vita di Picard è stata profondamente cambiata dalla dissoluzione dell'impero Romulano".

Pensate sia affascinante questo dialogo tra le due timeline di Star Trek, qualora dovesse essere confermato?