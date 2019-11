Star Trek: Picard avrà il suo panel dedicato al CCPX del Brasile

In attesa di poter ammirare il primo episodio di Star Trek: Picard della CBS con protagonista Patrick Stewart, il distributore internazionale della nuova serie del franchise, Amazon Prime Video, ha annunciato che il progetto avrà un suo panel dedicato all'importante CCPX del Brasile, una delle fiere dell'entertainmnet più grandi al mondo.

Come annunciato, proprio Amazon Prime porterà a San Paolo diversi membri del cast di Star Trek: Picard e allestirà un panel dedicato che coprirà una superficie di circa mille metri quadrati. Nello spazio non ci sarà soltanto la serie, perché l'intero mini padiglione conterrà anche altre produzioni originali o distribuite dal servizio streaming, ma i fan di Star Trek potranno godere di un ambiente ottimale alla loro passione.



Il 6 dicembre, dalle 18.30, i partecipanti al CCPX potranno accedere all'Auditorium Cinemark XD per godere di tutta questa serie di panel di Amazon Prime Video. Tra le star della serie presenti ci saranno sicuramente Saniago Cabrera, Michaelle Hurd, Isa Briones e Jonathan del Arco. Nessuna notizia su di un'eventuale comparsata di Patrick Stewart.



Vi ricordiamo che Star Trek: Picard è scritta dal Premio Pulitzer Michael Chabon (Le fantastiche avventure di Kavalier e Clay) e da Alex Kurtzman, e debutterà sulla CBS All Access il prossimo 23 gennaio 2020.