In Star Trek: Picard il borg Hugh avrà un look completamente diverso

Sono delle settimane ricche di sorprese per i fan di Star Trek: dopo aver scoperto qualcosa in più sul romanzo prequel di Star Trek: Picard, adesso potranno dare una prima occhiata alla foto che ritrae uno dei personaggi che ritorneranno nelle puntate della prima stagione.

Stiamo parlando del borg Hugh, interpretato da Jonathan Del Arco, che si mostra nel link presente come fonte dell'articolo. Come potete vedere dalla foto esclusiva di TV Line, l'androide ha perso la maggior parte dei marchingegni che formavano il suo corpo, diventando quasi umano. A ricordo del suo passato troviamo solo dei pezzi metallici attaccati al suo volto, in cui sono visibili anche numerose cicatrici.

Hugh ha fatto la sua prima comparsa nell'episodio di Star Trek: The Next Generation intitolato "I, Borg", quando gravemente ferito, venne salvato dall'equipaggio dell'Enterprise, finendo per stringere una forte amicizia con Geordie, tanto da rinnegare la missione di vita dei Borg e arrivare a collaborare per più di una volta con il comandante della nave stellare.

Come avete potuto vedere dal teaser trailer di Star Trek: Picard, Jonathan Del Arco non sarà l'unico a riprendere il suo ruolo, insieme a lui troveremo anche Jeri Ryan, Brent Spiner, Jonathan Frakes e Marina Sirtis e le new entry Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Alison Pill e Harry Treadaway.