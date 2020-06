Star Trek Picard: Brent Spiner tornerà come Dr. Soong nella Stagione 2?

Nella prima stagione di Star Trek: Picard abbiamo avuto modo di rivedere uno dei personaggi di Star Trek: The Next Generation, ossia l'androide Data interpretato da Brent Spiner.

Dopo gli eventi che hanno coinvolto il personaggio di Data in "Star Trek Nemesis", con la drammatica ed emozionante scena del suo sacrificio, abbiamo rivisto il personaggio comparire nell'ultimo episodio di Picard, "Et in Arcadia Ego Parte 2", oltre che brevemente nei panni del Dr. Soong.

A giudicare dalle rivelazioni che ha fornito Patrick Stewart sembra che torneremo a rivedere Brent Spiner più spesso nella seconda stagione di Picard: "Brent [Spiner], sebbene non appaia così spesso, ha un ruolo molto significativo nella prima stagione, e forse potrebbe tornare di nuovo nella seconda stagione. Ma non posso dire altro. Mi dispiace essere così evasivo".

Ma se Stewart è restio a rivelare qualche dettaglio di troppo, ci pensa il co-creatore Akiva Goldsman ad anticipare la presenza di Spiner: "Volevamo sfruttare la possibilità di avere più Brent, e sapevamo che stavamo lasciando andare Data. Tuttavia Soong è stato il nostro canone principale quando si è trattato della stagione. Ma vogliamo più Brent e volevamo creare un modo per il quale potrebbe esserci più Brent nelle stagioni future".

Nell'attesa di avere informazioni più precise su ciò che ci aspetta nella seconda stagione di Star Trek: Picard, ecco cosa ha fatto accettare il ruolo a Patrick Stewart, mentre Akiva Goldsman rivela alcuni grandi ritorni nella stagione 2.