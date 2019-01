Star Trek: Picard, il capitano condurrà una vita radicalmente diversa

Il capitano Picard condurrà una vita radicalmente modificata nella nuova serie spin-off di Star Trek, così come ha affermato il creatore, Alex Kurtzman. La serie Star Trek: The Next Generation era ambientata circa un secolo dopo la serie originale e il nuovo equipaggio era guidato dal capitano Jean-Luc Picard (Patrick Stewart).

Un'avventura incredibile quella del capitano Picard, culminata con una serie di film e con l'uscita di scena del personaggio. Una fine deludente, in ogni caso.

Il franchise di Star Trek è stato riavviato cinematograficamente da J.J. Abrams nel 2009 per poi veder sviluppata una nuova serie tv, Star Trek: Discovery, in onda su CBS All Access.

Patrick Stewart era convinto che il suo personaggio fosse ormai finito, quando in realtà a fine 2018 è stata annunciata una serie tv spin-off, Star Trek: Picard, incentrata proprio sul personaggio del capitano.

Alex Kurtzman ha dichiarato:"Se lo faremo voglio che sia così diverso, voglio che sia ciò che la gente ricorda ma non quello che si aspettano. Altrimenti perché farlo?".

Kurtzman e i suoi collaboratori hanno preparato un enorme documento che illustrava la loro visione del progetto a Patrick Stewart:"Si è trasformato in un documento di 34 pagine, senza alcun modo di accorciarlo. Era un all in, e lui stava per leggerlo, amarlo o odiarlo. Si è rivelato il nostro miglior tentativo per convincerlo a dire si".