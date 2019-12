Star Trek Picard, il cast spera che la serie sia all'altezza di The Next Generation

Durante il Comic Con del Brasile, il cast dell'attesa nuova serie Star Trek Picard ha parlato delle aspettative per questa nuova iterazione del longevo franchise di fantascienza.

Il protagonista Patrick Stewart sfortunatamente non ha potuto presenziare all'evento, e si è scusato tramite un video registrato mandato in onda durante il panel dello show. I suoi co-protagonisti Jonathan del Arco, Isa Briones, Michelle Hurd e Santiago Cabrera hanno partecipato alla serata, e Hurd ha dichiarato al pubblico della convention che la sua speranza è quella che Picard continui l'eredità di Star Trek: The Next Generation e che si dimostri una "finestra sull'umanità" in grado di "rivolgersi a tutti".

"È la necessità della speranza" ha detto l'attore. "Questa è una storia più grande di quanto pensassi. In un momento in cui siamo divisi, è bello avere qualcosa su cui possiamo saltare e raccontare una storia che può toccare i nostri cuori e connetterci."

Del Arco, che torna nei panni di Hugh, ha detto ai fan che "vorrete vedere questo spettacolo molte, molte volte".

Quali sono le vostre aspettative per la serie? Fatecelo sapere nei commenti.

