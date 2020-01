Grazie a Star Trek: Picard CBS All Access raggiunge cifre da record

La nuova serie Star Trek: Picard ha debuttato la scorsa settimana su CBS All Access, e per il servizio streaming il 2020 è iniziato col botto. Complice il nuovo progetto del franchise, infatti, a gennaio è stato stabilito il nuovo record di abbonamenti sottoscritti in un mese, superando il precedente datato febbraio 2019.

Il mese che sta per chiudersi, va detto, è stato caratterizzato anche dalla presenza di altri eventi trasmessi da CBS All Access, come la 62ma edizione dei Grammy Awards e il football NFL, ma guardando il numero delle sottoscrizioni settimanali, la prima settimana di Star Trek: Picard è stata la seconda di sempre, inferiore (e di poco) soltanto alla settimana del Super Bowl 2019.

Il primo episodio della nuova serie con Patrick Stewart, inoltre, ha stabilito un nuovo record di contatti (più alto del 180% rispetto a Star Trek: Discovery) e diventando la premiere più vista di sempre su CBS All Access.

"Abbiamo assistito a un'enorme crescita nel servizio, e i nuovi record che abbiamo ottenuto grazie a Star Trek: Picard, i Grammy e una fantastica stagione di football sono un modo fenomenale per dare il via a quello che sarà un anno fantastico" ha dichiarato Marc DeBevoise, presidente e amministratore delegato di CBS Interactive. "CBS All Access continua a basarsi sul suo eccezionale mix di programmazione - dalle serie originali agli eventi sportivi e speciali - e abbiamo programmato strategicamente il 2020 per offrire agli abbonati un calendario continuo di serie ed eventi da non perdere."

Intanto Star Trek: Picard è già classificata Fresh su Rotten Tomatoes, mentre Comicbook.com ha dato alla serie un punteggio di 4 su 5, parlando di "ritorno trionfale" per il suo settantanovenne protagonista. A quanto pare, è stato proprio Patrick Stewart a volere un cane sul set di Star Trek: Picard.