Star Trek: Picard è già certificato Fresh su Rotten Tomatoes

La prima puntata di Star Trek Picard è uscita in America e il noto aggregatore di recensioni, Rotten Tomatoes, ne certifica la qualità. La serie ha raggiunto lo status di Fresh con recensioni molto positive.

A solo un giorno dall'uscita la serie con protagonista Patrick Stwart ha già raccolto il plauso degli spettatori e il consenso della critica. A quanto pare ci troviamo di fronte ad un prodotto di elevata qualità.

Inizialmente la percentuale di gradimento su Rotten Tomatoes era del 91%, ma poi è salita fino a raggiungere il 94%. Ciò fa di Picard il prodotto a tema Star Trek più gradito dai tempi del reboot di J.J. Abrams. L'altra serie tv attualmente in produzione, Discovery, è arrivata all'83%.

Per raggiungere l'agognato pomodoro sul noto aggregatore di recensioni, è necessario ricevere un alto gradimento e soprattutto un alto numero di recensioni positive da parte di critici attribuiti. A quanto pare Picard ha fatto breccia nel cuore anche della stampa americana, che ne ha decantato i pregi.

La serie basata sul personaggio di Jean-Luc Picard sembra essere un prodotto basato non solo sull'esplorazione delle varie galassie, ma anche sull'approfondimento dei vari personaggi attraverso l'uso di un tono più drammatico. Lo stesso attore protagonista ha rilasciato dichiarazioni in merito, affermando che il suo intento con Picard era avvicinarsi a Logan, altra produzione che si è distinta per aver aggiunto toni più maturi rispetto alla serie originale di base.