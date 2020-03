Star Trek: Picard, ecco cosa accade nel finale al protagonista

Da qualche giorno si è conclusa la prima stagione di Star Trek: Picard, in cui Sir Patrick Stewart ha ripreso il ruolo del capitano Jean-Luc Picard. L'ultimo episodio ha rivelato, tra le altre cose, una possibile relazione LGBT, ma è chiaro che ciò che premeva conoscere più di tutto era il destino del protagonista.

Facciamo un riepilogo, consigliando naturalmente a chi vuole evitare spoiler di non proseguire nella lettura.

Come avevamo scoperto già da qualche episodio, Jean-Luc Picard ha una malattia al cervello allo stadio terminale. Il penultimo episodio aveva invece rivelato che il dottor Soong aveva realizzato un nuovo step nella creazione di una vita artificiale: un "Golem", un corpo sintetico all'interno del quale poteva essere trasferita una mente organica.

A questo punto, gli spettatori più scafati avranno certamente fatto una supposizione, che si è rivelata esatta: il passo successivo sarebbe stata la realizzazione di un Picard "androide". Che è quello che accade: il capitano termina eroicamente la sua vita organica pilotando la sua nave contro la flotta romulana Zhat Vash, ottenendo aiuto dalla Flotta Stellare, guidata da Will Riker. In questo frangente Picard riesce a salvarsi, ma contro la malattia non può nulla.

Così, Jean-Luc dice addio alla sua nuova famiglia e va incontro alla morte... ma non si ritrova nell'Aldilà, bensì in una simulazione in cui è ospitata la sua mente, risvegliandosi poi in un corpo sintetico. Picard "abita" così un nuovo involucro all'avanguardia, ma si ritrova comunque invecchiato fino alla sua età attuale, e anche la sua aspettativa di vita artificiale è la stessa di quella degli umani.

Lo stesso Patrick Stewart ha parlato recentemente del finale di stagione. Fondamentalmente, diventa un androide che potrà essere interpretato nella seconda stagione di Star Trek: Picard esattamente come nella prima. Una soluzione che dovrebbe funzionare.