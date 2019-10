Star Trek: Picard, diamo un primo sguardo all'ammiraglio Jean-Luc Picard

No, non c'è un errore nel titolo. Nel trailer di Star Trek: Picard abbiamo scoperto che il personaggio interpretato da Patrick Stewart è riuscito a diventare ammiraglio dopo gli eventi di Star Trek: Nemesis, ma che in seguito ha lasciato la carriera militare e il rango raggiunto.

Grazie al fumetto prequel di Star Trek: Picard, però, abbiamo l'opportunità di vedere Picard con l'uniforme da ammiraglio. Durante la Destination Star Trek (la convention europea più importante per quanto riguarda il franchise), infatti, è stata presentata in anteprima la copertina del terzo numero del fumetto edito da IDW Publishing, dove l'iconico personaggio compare per l'appunto con la nuova divisa.

Quest'ultima è stata anche esposta durante la convention, come potete vedere nel tweet in calce all'articolo. Il fatto che sia stata riprodotta potrebbe anche rappresentare un indizio sul fatto che magari vedremo anche Patrick Stewart indossarla nella serie. Cosa ne pensate della divisa da ammiraglio?



La prima stagione di Star Trek: Picard è in arrivo il 23 gennaio 2020 su CBS All Access ed è composta da dieci episodi. Per quanto riguarda l'Italia, la serie sarà disponibile su Amazon Prime Video, che si è aggiudicato i diritti di distribuzione internazionali e pubblicherà gli episodi a 24 ore di distanza dalla messa in onda sull'emittente americana.

Ricordiamo, inoltre, che Patrick Stewart sarà ospite al Lucca Comics & Games.