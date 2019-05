Star Trek: Picard sarà distribuito internazionalmente da Amazon Prime Video

Nonostante Star Trek: Discovery sia distribuita a livello internazionale da Netflix, a quanto pare per la nuova e attesissima Star Trek: Picard con Patrick Stewart la CBS ha annunciato una partnership con Amazon Prime Video, dove approderà infatti ogni settimana il giorno dopo la messa in onda sull'emittente americana.

Non è il primo accordo stipulato comunque tra Amazon e CBS, visto che già in passato (dal 2012) il canale ha permesso al colosso dello streaming online di trasmettere molti show della CBS, da Under the Dome a Extant, per citarne giusto due. Al tempo la CBS si vantava inoltre di farsi pagare questi diritti di trasmissione a intere stagioni, prima ancora di sapere cosa ne pensasse il pubblico insomma.



Il nuovo accordo pluriennale con Amazon Prime Video permetterebbe adesso la visione di Star Trek: Picard in 200 paesi di tutto il mondo, esclusi però proprio America e Canada, dove la messa in onda sarà rimessa esclusivamente ai canali CBS. Internazionalmente, dunque, dopo la trasmissione in territori nazionali e candesi, Picard sarà disponibile a 24 ore di distanza su Prime Video.



La nuova serie di Star Trek è ancora senza titolo, ma sappiamo che uscirà entro la fine del 2019 scritta da Alex Kurtzman e anche dal Premio Pulitzer Michael Chabon (Le fantastiche avventure di Kavalier e Clay).