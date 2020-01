Star Trek: Picard sarà molto diverso da Discovery, rivela il produttore esecutivo

Il produttore esecutivo di Star Trek: Picard ha parlato della differenze con l'altra produzione di Star Trek, Discovery, e ha spiegato che c'è una visione completamente diversa alla base.

Già dal suo annuncio sapevamo che Picard sarebbe stata una serie abbastanza diversa da ciò a cui siamo abituati quando si parla di Star Trek. Nella prima clip di Picard avevamo avuto modo di dare un'occhiata all'incipit della serie, e siamo di certo rimasti stupiti nel ritrovare il capitano in pensione, a godersi il sole della campagna francese insieme al suo fido Numero Uno.

Ora arriva il produttore esecutivo in persona, Akiva Goldsman, a dire che con Picard stanno realizzando qualcosa di completamente diverso rispetto a Discovery, l'altra serie dedicata all'universo di Star Trek. In un'intervista a TV Line Goldsman ha rivelato quella che è la differenza strutturale tra le due produzioni:

"Discovery, ad esempio è una serie fantascientifica di azione e avventura. Picard è una serie drammatica di fantascienza. La fantascienza è un modo di raccontare tutti quei tipi di storie, e sì, le storie che stiamo cercando di raccontare in Picard sono probabilmente basate più sull'emozione. Sono più lente, e riguardano questo particolare punto della vita, il ché rappresenta un tipo di narrazione che non è solitamente sfruttata oggigiorno, di sicuro non in televisione"

Che ne pensate? Siete più attratti dalla versione avventurosa di Discovery o dalla versione più riflessiva ed emozionale di Picard?

Anche l'autore della serie con protagonista Patrick Stwart, Alex Kurtzman si era pronunciato sulla natura di Picard.