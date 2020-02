In Star Trek: Picard c'è un'importante differenza tra Romulani e Klingon

Nel corso dei secoli, nel franchise Star Trek la Federazione ha dovuto affrontare innumerevoli minacce, dal Dominio ai Borg. I nemici più pericolosi sono stati quelli che sono riusciti a infiltrarsi nella Flotta Stellare. Ci hanno provato per esempio i Klingon in Star Trek: Discovery.

Il secondo episodio di Star Trek: Picard, andato in onda giovedì scorso su CBS All Access, ha invece rivelato la presenza di una colonia di esseri sintetici, e di talpe romulane all'interno della Flotta Stellare. I Romulani, quindi, sono riusciti dove i Klingon avevano fallito. In particolare, il tenente Narissa Rizzo (Peyton List), l'agente della cellula Zhat Vash, è emersa come la figura più inquietante: è la responsabile degli attacchi alla figlia di Data, Dahj, e soprattutto è assolutamente indistinguibile dagli esseri umani.

Rizzo potrebbe aver subito qualche intervento chirurgico per permetterle di avere sembianze umane. Di sicuro, almeno una modifica deve essere stata apportata alle sue orecchie, e probabilmente si è andati anche oltre, o i suoi parametri romulani sarebbero stati facilmente rilevati.

La stessa cosa è successa nella stagione 1 di Star Trek: Discovery, con un'inquietante sottotrama sulla trasformazione del Klingon Voq nell'ufficiale della Flotta Stellare Ash Tyler. Il processo è stato orribile e angosciante, con la compressione dell'intera struttura scheletrica di Voq, l'alterazione dei suoi organi interni e l'innesto di DNA umano nella sua struttura genetica. È probabile però che i Romulani, essendo più vicini agli umani di quanto lo siano i Klingon, non debbano subire un processo altrettanto cruento.

Inoltre il tentativo dei Klingon era destinato a fallire, anche perché Voq / Ash Tyler sviluppò una sorta di disturbo della personalità, con la sua psiche Klingon in conflitto con quella umana - anche questo non dovrebbe succedere ai romulani. L'unità Zhat Vash è composta da elementi sicuramente in grado di gestire la clandestinità, dal momento che la loro esistenza è celata persino ai Tal Shiar, la temibile polizia romulana. La questione più interessante, a questo punto, è scoprire se Rizzo sia o meno l'unico finto-umano a bordo della Flotta Stellare.

