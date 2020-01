In Star Trek: Picard c'è un rapporto particolare tra Borg e Romulani?

Dopo tanta attesa finalmente è arrivata la serie Star Trek: Picard, con protagonista nuovamente il celebre capitano Jean-Luc Picard. Durante il primo episodio sono emersi importanti dettagli riguardanti un eventuale collegamento tra Rmulani e Borg.

A pochi giorni dal suo debutto Star Trek: Picard è già un successo. L'attuale serie ambientata nell'universo fantascientifico di Star Trek ha visto Sir Patrick Stewart riprendere il ruolo del suo celebre alter ego televisivo. I cambiamenti, però, rispetto al passato sono stati molti, come si può notare dall'atmosfera più grigia e moralmente ambigua rispetto a Next Generation, che sembra andare incontro alle richieste dell'attore britannico che fin dalle fase iniziali del progetto ha chiesto uno Star Trek simile a Logan, la pellicola dedicata al personaggio di Wolverine, dove Stewart interpreta il professor Xavier.

Nell'episodio iniziale abbiamo assistito alle conseguenze dovute all'esplosione di Romulus - l'evento alla base della pellicola reboot Star Trek (2009) di J.J. Abrams - potendo vedere come alcuni romulani siano sopravvissuti al drammatico evento. Il capitano Jean-Luc Picard è rimasto segnato dall'evento, dato che la flotta stellare, intervenuta per cercare di salvare i romulani, alla fine ha deciso di non proseguire con il proprio obiettivo. Durante la puntata, poi, vediamo due gemelle sintetiche che lasciano pensare a un possibile ritorno della temibile razza cibernetica dei Borg, con una di loro, Soji Asher (Isa Briones), che sul finale è impegnata all'interno di uno spazio romulano, all'oscuro della sua vera identità.

Alcuni dei romulani sopravvissuti stanno forse cercando di ricostruire il Cubo Borg? L'unico modo per saperlo è aspettare i nuovi episodi, che saranno disponibili negli Stati Uniti all'interno della programmazione di CBS All Access, mentre in Italia arriveranno all'interno del catalogo della piattaforma streaming Prime Video, di Amazon.