Star Trek Picard: emozione e tante esplosioni nel trailer finale della Stagione 3

Paramount ha diffuso come promesso il trailer finale della terza stagione di Star Trek Picard, in arrivo il mese prossimo sul servizio streaming Paramount+ mentre in Italia sarà diffusa su Prime Video. Tra molta azione ed esplosioni intergalattiche, ma anche un cuore emotivo pulsante di emozioni, ci aspetta di sicuro una stagione finale intensa.

Il trailer ha inoltre confermato l'aggiunta di due nuovi membri del cast: Ed Speleers (You), che si unirà alla serie come series regular per andare a rinforzare la squadra medica di Beverly Crusher attiva sui mondi dimenticati dalla Flotta Stellare, e Todd Stashwick (12 Monkeys), che apparirà anche in un ruolo ricorrente come capitano della U.S.S. Titan.

Il trailer finale di questa stagione si presenta come un mix di alcune sequenze già viste nel precedente teaser diffuso mesi fa e di quelle che avevamo visto nello spot di Picard della scorsa settimana dell’AFC Championship Game, con l’aggiunta di nuovi ed emozionanti frame, oltre che a uno sguardo ai nuovi personaggi che faranno parte della Crew di Stagione. Nel filmato spicca poi un combattimento tra la USS Titan e diverse navi con tutto l’equipaggio di The Next Generation pronto a riunirsi per questa ultima missione. Fondamentale, infine, l’apparizione della villain di questa stagione, che ricorda molto la scena del generale Chang (Christopher Plummer) in Star Trek VI: Rotta verso l’ignoto (1991).

Star Trek: Picard vede Patrick Stewart riprendere il ruolo di Jean-Luc Picard, interpretato per sette stagioni in Star Trek: The Next Generation, e segue questo personaggio iconico nel capitolo conclusivo della sua vita. Anche LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, Jeri Ryan e Michelle Hurd fanno parte del cast della stagione finale della serie.

La terza stagione della serie fantascientifica comincia quando un messaggio disperato di un amico perduto da tempo attira la leggenda della Flotta Stellare, l'Ammiraglio Jean-Luc Picard, nella missione più audace della sua vita, costringendolo a reclutare alleati che abbracciano generazioni vecchie e nuove. Questa avventura finale lo metterà in rotta di collisione con l'eredità del suo passato e con nuove ed esplosive rivelazioni che modificheranno per sempre il destino della Federazione.

Il debutto della terza stagione di Star Trek: Picard è fissato per il 16 febbraio prossimo su Paramount+, mentre in Italia dovremo attendere il 17 febbraio successivo su Prime Video.