Star Trek: Picard, il terzo episodio fa luce sulle azioni della dottoressa Soji Asha

Il terzo episodio della serie tv Star Trek: Picard ha fatto luce su alcuni aspetti che riguardano un personaggio in particolare: la dottoressa Soji Asha, interpretata da Isa Briones. Lo show è disponibile in Italia su Amazon Prime Video e negli Stati Uniti grazie a CBS. Protagonista è Patrick Stewart nei panni dell'ammiraglio Jean-Luc Picard.

Nel terzo episodio vengono maggiormente alla luce le intenzioni di Soji Asha sul Cubo Borg dei Romulani, e potrebbe essere proprio questa la paura di Zhat Vash.

La missione di Picard in questa nuova serie è indagare su una cospirazione che coinvolge l'antica cabala romulana chiamata Zhat Vash e perché cacciano forme di vita sintetiche, in particolare le gemelle Dahj e Soji Asha, figlie del defunto comandante Data.



A differenza del padre, Dahji e Soji sono androidi altamente evoluti dentro e fuori, completi delle emozioni che il padre ha cercato di capire e padroneggiare nel corso della sua vita. Dopo la morte di Dahj, Picard venne a sapere dell'esistenza di Soji sul Cubo Borg controllato dai Romulani.

Come scopriamo nel terzo episodio, Soji è stata collocata sul Cubo e come ammesso dalla dottoressa Agnes Jurati, le vicende delle gemelle sono nate tre anni prima, presumibilmente quando sono state create, e tutte le loro qualifiche sono falsificate. Quindi il termine 'dottoressa Asha' è una bugia ma è stata comunque accettata nel Progetto di Bonifica Romulana. Soji crede di essere un'antropologa ma il suo lavoro riguarda principalmente la 'terapia' per gli XB, che i Romulani chiamano i 'Senza Nome'.

Bisogna ricordare che in Picard c'è una sostanziale differenza tra Klingon e Romulani.

Tra le new entry nel cast, infine, bisogna registrare l'annuncio di Amirah Vann tra i protagonisti di Picard.