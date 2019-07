Star Trek: Picard i fan impazziscono per il cane del poster

Nella giornata di ieri 10 luglio è stato reso disponibile il poster di Star Trek: Picard, che ci permette di dare un primo sguardo all'attesissima serie TV con protagonista Patrick Stewart. I fan però sembrano aver apprezzato soprattutto la presenza di un cane, vediamo quindi le reazioni più divertenti.

La grande passione dell'attore per i cani e in particolare per i pitbull è un'informazione risaputa, per questo sono in molti a pensare che la decisione di raffigurarlo in compagnia di un cucciolo di simil pitbull sia stata un'idea dello stesso Patrick Stewart.

Di sicuro è stato un successo, in calce alla notizia potete trovare diverse reazioni dei fan diventate virali su Twitter: tra chi chiede che il cane venga chiamato "Number One" e chi si aspetta di vedere una folla di cosplayer accompagnati dai propri animali a quattro zampe, l'originalità non manca nei commenti twittati dagli appassionati.

Il primo episodio della serie andrà in onda nel 2019, anche se non abbiamo ancora una data precisa. Nel frattempo potete leggere altre notizie riguardo i nomi della troupe che lavorerà alla serie, nell'annuncio che ha visto Michael Chabon diventare lo showrunner di Star Trek: Picard. Oltre allo storico protagonista dello show, al suo fianco troveremo Alison Pill, Harry Treadaway e Isa Briones.