Star Trek: Picard, le foto di Patrick Stewart fanno impazzire il web

Le foto del settantanovenne Patrick Stewart , insomma, hanno fatto centro, conquistando l'attenzione del pubblico e colpendone l'immaginario. L'attore sostiene che l'universo di Star Trek Next Generation è ormai perduto . Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata al nuovo promo di Star Trek: Picard .

L'utente @CharCubed, per esempio, scrive: "Vivo la mia vita sapendo che non sarò mai figo come Sir Patrick Stewart."

I live my life knowing I’ll never be as cool as Sir Patrick Stewart pic.twitter.com/Y7wNgtNPfv — Char ✨ TROS: @CharCubedSpoils (@CharCubed) January 9, 2020

Patrick Stewart has more style than all of us lmfao pic.twitter.com/REseSf62Cs — 𝐌𝐀𝐑𝐊 (@MarkOnFilm) January 8, 2020