Star Trek: Picard, in un franchise così inclusivo c'è un'assenza che stona

Da cinquant'anni, il franchise star Trek continua a immaginare un futuro diverso e più inclusivo per l'umanità. Nella serie originale abbiamo visto il primo bacio interraziale nella storia della TV, qualcosa di enorme per l'epoca. Picard prosegue su questo solco, eppure c'è un particolare che in questo contesto non quadra.

Se è vero, infatti, che ci sono molti attori multirazziali in ruoli chiave, a dimostrazione che la diversità è importante (specie quando si tratta di immaginare il futuro dell'umanità), un passo indietro sembra si sia registrato sul piano della sessualità. Nei primi episodi di Star Trek: Picard, infatti, mancano del tutto i riferimenti alla comunità e alle tematiche LGBTQ+.

Come si ricorderà, nel 2017, in Discovery, per la prima volta era apparsa una coppia gay, quella formata dal tenente Paul Stamets (Anthony Rapp) e dal dottor Hugh Culber (Wilson Cruz). In quell'occasione, non convinse l'idea di far presto morire Culber: a qualcuno sembrò addirittura voler alimentare l'idea retrograda che gli omosessuali dovessero essere puniti. E infatti gli sceneggiatori corressero in parte il tiro, riportando Culber indietro grazie ad alcune contorte piroette magico-scientifiche. Con Star Trek: Picard, dunque, si è forse persa l'occasione di porre rimedio e di realizzare un universo ancora più inclusivo.

Digital Spy ha posto la questione direttamente ai produttori esecutivi. Kirsten Beyer ha affermato che "i temi LGBTQ+ sono molto importanti per l'universo che stiamo occupando", e che "i valori alla base di tutto l'universo Star Trek sono presenti anche in Picard", sebbene al momento non ve ne sia traccia.

Akiva Goldsman ha aggiunto che Star Trek, "in tutte le sue iterazioni, ma soprattutto in quelle su cui continuiamo a collaborare, non ha valore neutro quando si tratta di diversità."

Ci sarà forse occasione di rimediare nel corso della serie, grazie alla quale CBS sta registrando cifre record. Nel cast di Star Trek: Picard c'è anche Jeri Ryan, che non esclude una reunion di Voyager.