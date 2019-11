Star Trek: Picard, nel fumetto prequel la separazione tra Picard e la Flotta Stellare

Grazie a panel, trailer e altro materiale sappiamo che Jean-Luc Picard, protagonista della serie Star Trek: Picard, divenne un ammiraglio della Flotta Stellare che poi lasciò dopo aver guidato una spedizione di salvataggio durante il periodo della supernova Romulana. Il motivo del suo abbandono lo ritroviamo, in parte, nel primo fumetto prequel.

Nel primo numero a fumetti della serie prequel di Star Trek: Picard, troviamo la prima parte della risposta. La trama si svolge nell'anno 2385, circa due anni prima che la supernova Romulana distruggesse Romulus. L'ammiraglio Jean-Luc Picard è al comando della USS Verity di classe Odissea. Gli è stata assegnata la Flotta Stellare per salvare chiunque viva su un pianeta minacciato dalla supernova.

I Romulani hanno accettato di essere aiutati dalla Flotta Stellare. Picard dà l'ordine di dirigersi verso lo spazio romulano. Lungo la strada il primo ufficiale di Picard e principale analista della Flotta Stellare porta nuovi ordini: bisogna dirigersi verso la Yuyat Beta, per evacuare diecimila abitanti.



Nonostante sia sospettoso Picard vi si dirige e vi scopre una specie di alieni nativi che lavorano in un vigneto. Milioni di persone vivono sul pianeta, la maggior parte nel deserto, mai nominato dai Romulani. Quest'ultimi non intendono evacuare gli indigeni e imprigionano Picard, che si rifiutava di non soccorrerli.

E potrebbe essere l'impossibilità di salvare tutti gli abitanti del pianeta il motivo per cui Picard ha abbandonato la Flotta Stellare. Ricordiamo che Star Trek: Picard sarà presentato su CBS il prossimo 23 gennaio.

In questi giorni sono uscite diverse notizie curiose su Star Trek, come la conversazione tra Patrick Stewart e Alexa o il panel dedicato a Star Trek in Brasile, al CCPX.