Star Trek: Picard, il fumetto e il romanzo prequel della serie-evento con Patrick Stewart

Star Trek: Picard è la scommessa tanto attesa dai fan della serie fantascientifica con il ritorno in grande stile di uno dei suoi personaggi iconici, e con l’occasione l’universo narrativo creato da Gene Roddenberry si amplia con una partnership di tutto rispetto per raccontare a parole e immagini le pagine inedite di Jean-Luc Picard.

“Da quando abbiamo annunciato questa serie abbiamo visto il grande supporto dei fan che erano emozionata per il ritorno di Jean-Luc Picard sui propri schermi. Queste vicende inedite getteranno le basi per la nuova serie in maniera entusiasmante esaltando anche il lavoro dei nostri partner di talento”: con queste parole Veronica Heart, Vicepresidente Esecutivo del Global Franchise Management di CBS Consumer Products, alza il sipario sui nuovi progetti dedicati a Star Trek: Picard, serie rinviata al 2020 con molte guest stars già annunciate.

Da più di un decennio – precisamente dal 2002, anno di uscita di Star Trek: La nemesi, l’ultimo film con Patrick Stewart – gli appassionati si chiedevano cosa fosse successo al celebre Capitano Picard: grazie a questa iniziativa promossa da Simon & Schuster e IDW Publishing il canone di Star Trek si espanderà per colmare un arco temporale finora approfondito per altre strade – come CBS e Cryptic Studios con Star Trek Online, MMORPG ispirato alla serie stessa.

Il primo esperimento è Star Trek: Picard – Countdown, un fumetto in tre parti pubblicato da IDW che ruota attorno a una missione che cambierà la vita del Capitano Picard; la pubblicazione dell’opera è prevista tra Novembre 2019 e Gennaio 2020 con i testi di Mike Johnson e Kirsten Beyer, membro della produzione della serie.

Per Simon & Schuster’s Galley Book uscirà invece The Last Best Hope, romanzo che farà da vera e propria introduzione a Star Trek: Picard; la data di pubblicazione è fissata in questo caso per il mese di Febbraio 2020.