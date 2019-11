In attesa di Star Trek: Picard, ecco che fine ha fatto Geordie La Forge

Oltre a rivelare i motivi della separazione tra Picard e la Flotta Stellare, il primo numero della miniserie a fumetti Star Trek: Picard - Countdown chiarisce altre curiosità dei fan in attesa della serie che vedrà Patrick Stewart nuovamente nei panni di Jean-Luc Picard.

Il fumetto si svolge nell'anno 2385, due anni prima che Romulus fosse distrutto da una supernova e molti anni prima degli eventi di Star Trek: Picard. Il primo numero rivela anche cosa ne è stato di Geordie La Forge dopo gli eventi di Nemesis.

I Romulani hanno infatti a malincuore accettato l'aiuto della Flotta Stellare per evacuare i mondi in pericolo nel loro spazio, grazie anche all'autorità dell'ammiraglio Picard. Ma un'evacuazione ha bisogno di navi, per cui invia una trasmissione ai cantieri navali Utopia Planitia in orbita su Marte. Ha una conversazione con il comandante della stazione, che è proprio il suo ex capo ingegnere a bordo della Enterprise, il comandante Geordi La Forge. Quest'ultimo riferisce prontamente che la prima ondata di navi di evacuazione sta per partire per lo spazio romulano prima del previsto.

Nel suo diario di bordo, quindi, l'ammiraglio Picard parla di La Forge in questi termini: "Come è stato per decenni, la voce di Geordi La Forge è un balsamo per l'anima. Non esiste un ufficiale migliore - nessun ingegnere migliore - a cui la Flotta Stellare possa affidare il compito di costruire una flotta completamente nuova a tempo di record."

Resta da chiarire a questo punto quando La Forge lasciò l'Enterprise e prese il comando dei cantieri navali, e se rimarrà in quella posizione dopo la distruzione di Romolo e durante gli eventi della nuova serie, che avrà un panel dedicato al CCPX del Brasile.

Star Trek: Picard arriverà su CBS All Access il prossimo 23 gennaio.