Star Trek: Picard, George Takei condivide un meme a tema Coronavirus

Dopo lo stop forzato di praticamente tutte le maggiori produzioni coinvolte a livello cinematografico e televisivo, i meme sul coronavirus non hanno tardato a circolare e i fan si sono sbizzarriti con i temi più disparati; uno di loro ne ha realizzato uno a tema Star Trek: Picard e George Takei lo ha condiviso.

Praticamente ogni giorno, a causa del dilagare dell'emergenza sanitaria, stiamo assistendo al posticipo o alla sospensione di diverse produzioni cinematografiche e televisive e un fan smaliziato ha pensato bene di creare un meme a tema Star Trek: Picard in cui viene raffigurata la base operativa dei Borg inserita in una notizia della CNN che annuncia: "I Borg cancellano l'invasione" e sotto come sottotitolo possiamo leggere: "A causa delle preoccupazioni intorno al COVID-19, l'invasione è stata cancellata. "No, stiamo bene", afferma la regina Borg". Il meme è stato immediatamente condiviso sul proprio profilo Twitter dall'attore George Takei, interprete di Sulu nella celebre serie classica di Star Trek.

Le premesse di Star Trek: Picard raccontano le conseguenze dovute all'esplosione di Romulus - l'evento alla base della pellicola reboot Star Trek (2009) di J.J. Abrams - potendo vedere come alcuni romulani siano sopravvissuti al drammatico evento. Il capitano Jean-Luc Picard è rimasto segnato dall'evento, dato che la flotta stellare, intervenuta per cercare di salvare i romulani, alla fine ha deciso di non proseguire con il proprio obiettivo. Durante la puntata, poi, vediamo due gemelle sintetiche che lasciano pensare a un possibile ritorno della temibile razza cibernetica dei Borg, con una di loro, Soji Asher (Isa Briones), che sul finale è impegnata all'interno di uno spazio romulano, all'oscuro della sua vera identità.

Il prossimo episodio a essere diffuso su CBS (su Prime Video in Italia) sarà il penultimo della stagione.