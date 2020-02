Star Trek: Picard, le immagini del terzo episodio della serie con Patrick Stewart

CBS All Access ha pubblicato online le prime immagini del terzo episodio di Star Trek: Picard, intitolato The End is the Beginning, che andrà a concludere quello che i produttori descrivono come il primo atto della serie. Nelle immagini Jean-Luc Picard indossa la divisa d'ammiraglio per la prima volta nella serie tv del franchise di Star Trek.

Le immagini lo ritraggono con il suo ex primo ufficiale Raffi Musiker (Michelle Hurd); un indizio di quanto si vedrà nell'episodio, probabilmente un flashback dell'epoca in cui entrambi facevano parte della Flotta Stellare.

Si nota inoltre come Hugh (Jonathan Del Arco) abbia un ruolo nel nuovo episodio, così come verrà introdotto il capitano della nave, Cristobal Rios (Santiago Cabrera).



Star Trek: Picard è distribuita in Italia su Amazon Prime Video e in America sul canale CBS All Access. Settimo show tv live action del franchise di Star Trek, Picard vede come protagonista Patrick Stewart nel ruolo di Jean-Luc Picard, a vent'anni di distanza dagli eventi narrati in Star Trek - La nemesi.

Ad inizio febbraio è stata annunciata l'uscita del primo volume della colonna sonora di Star Trek: Picard. Inoltre è diventata ufficiale una nuova mostra dedicata al franchise e intitolata Star Trek: Exploring Words.

Il cast della serie tv live action di Star Trek comprende anche Isa Briones, Alison Pill, Santiago Cabrera, Michelle Hurd e Harry Treadaway.