Star Trek Picard: un'altra star lascia la stagione 3, è la quarta in pochi giorni

Dopo un'avventura ambientata nel passato nella seconda stagione , già quattro membri del cast hanno confermato che non torneranno per la terza stagione di Star Trek: Picard. Isa Briones, che ha interpretato l'androide Soji durante la prima stagione e Kore nella seconda, è l'ultimo membro ad andarsene.

L'attrice ha confermato la sua uscita in un post su Instagram, scrivendo "Addio Soji, questa orchidea è per te". Briones è una delle poche attrici di Picard che hanno finito per interpretare un personaggio completamente diverso da quello per cui era stata inizialmente scritturata durante la seconda stagione. Con l'introduzione dei viaggi nel tempo indotti da Q (John De Lancie), la seconda stagione è stata molto diversa dalla prima.

Altro personaggio che non rivedremo sarà quello di Evan Evagora, Elnor, che è stato ucciso nella prima puntata della seconda stagione: l'attore ha trascorso la maggior parte della stagione assente prima che il personaggio venisse rianimato nel finale. L'attore ha confermato tramite Instagram che non tornerà per l'ultima stagione dello show.

Le altre assenze saranno quelle di Santiago Cabrera e di Alison Pill, che hanno entrambi confermato di aver lasciato Star Trek Picard. Cabrera ha interpretato il capitano Cristóbal Rios, che ha ottenuto uno dei migliori archi narrativi della seconda stagione. L'uscita di scena di Cabrera è probabilmente la meno sorprendente in quanto ha ricevuto un saluto emozionante nel finale. L'uscita di Pill è stata invece uno shock per i fan, poiché Jurati ha trascorso diversi episodi ad evolversi nella nuova Regina Borg. Spiegare la sua assenza nella terza stagione non sarà facile.

