Star Trek: Picard, Ito Aghayere non sapeva che avrebbe fatto il provino per QUEL ruolo!

Nel quarto episodio della stagione 2 di Star Trek: Picard, che ha esordito oggi in streaming su Amazon Prime Video, l'ex-ammiraglio della Flotta Stellare interpretato da Patrick Stewart ha avuto un sorprendente incontro che probabilmente avrà colto alla sprovvista tutti i fan dello show.

Nell'episodio 2x04 di Star Trek: Picard, il protagonista e i suoi compagni d'avventura hanno viaggiato indietro nel tempo fino al 2024, nel tentativo di sistemare il passato per evitare lo spietato futuro della Confederazione a loro già noto.

Mentre il team è sulle tracce del fantomatico Osservatore che potrebbe aiutarli nella loro impresa, Picard segue le coordinate indicategli dalla Regina Borg, ma si trova di fronte una giovane Guinan (interpretata proprio da Ito Aghayere) che ancora non lo conosce.

Negli episodi precedenti abbiamo visto il ritorno di Whoopi Goldberg in Star Trek, già anticipato dal trailer promozionale della season 2, ma in questo episodio ne vediamo una versione più giovane, interpretata dall'attrice già nota per aver preso parte alla sitcom CBS Carol's Second Act.

Durante una recente intervista, Ito Aghayere ha rivelato che quando ha fatto il provino per questo ruolo non aveva assolutamente idea che in palio ci fosse il ruolo di Guinan, né che si trattasse di una produzione dell'universo Star Trek!

"Al tempo, il nome del mio personaggio era Gwen e dovevo provare a far uscire dal mio bar un tizio di nome John" ha rivelato. "Tutto ciò che sapevo era che capivo la sua amarezza, il suo disappunto e la sua paura di sperare nel mondo che la circonda" ha aggiunto l'attrice, spiegando che ha scoperto che si trattava di Star Trek: Picard "solo il giorno prima dell'incontro con i produttori".