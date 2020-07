James McAvoy vuole essere il giovane Picard in Star Trek: "Sono l'unica scelta possibile"

La prima stagione di Star Trek: Picard è terminata da mesi (qui trovate la nostra recensione del season finale di Star Trek: Picard), e sul web si fa un gran parlare della seconda stagione. Ma ciò che più vogliono i fan è James McAvoy nei panni di un giovane Jean-Luc Picard.

McAvooy, che durante il lockdown ha girato una sua versione di Star Trek, una parodia omaggio ("un/a paromaggio", dice lui) chiamata Star Force, non ha tenuto segreto il fatto che gli piacerebbe essere coinvolto anche nel vero e proprio Star Trek, in particolare in Star Trek: Picard.

Il suggerimento arriva inizialmente da Jimmy Fallon, che spiega a James come i fan lo vogliano vedere nei panni di un giovane Jean-Luc Picard, visto anche l'illustre precedente dell'essere stato una versione più giovane di Patrick Stewart nella saga degli X-Men: "C'è per caso un mondo in cui potremmo vederti interpretare un giovane Jean-Luc Picard?".

E la risposta di McAvoy non tarda ad arrivare, né delude: "Jimmy, quello in cui interpreterò un giovane Jean-Luc Picard è l'unico mondo possibile. Ogni altro mondo è solo una realtà alternativa in un brutto episodio di Star Trek".

E continua tra le risa di Fallon "Se non mi chiamano lo faccio io col telefono. Ora ve lo dico, farò l'equivalente virtuale del marcare il mio territorio sulla faccia di Patrick Stewart. 'Questo è il mio territorio, tutti gli altri attori pelati se ne andassero altrove. Sono io".

Beh, Patrick Stewart (e ogni altro attore calvo in circolazione), lui ve l'ha detto!