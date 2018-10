Star Trek - Picard: James McAvoy potrebbe interpretare il giovane Picard!

I fan di Star Trek sono entusiasti dopo aver ricevuto la notizia che Patrick Stewart sarebbe tornato ad interpretare il suo iconico ruolo nella serie sci-fi. Uno tra i fan più "sfegatati" all'idea di questo ritorno è James McAvoy.

Come sapete quasi tutti, McAvoy interpreta, sul grande schermo, la versione giovane del Professor X, parte interpretata nei primi film sugli X-Men proprio da Sir Patrick Stewart. Durante una recente intervista rilasciata a Collider, Simon Kinberg, il regista del cinefumetto X-Men: Dark Phoenix - nel quale lavora attualmente James McAvoy nei panni di Charles Xavier - ha parlato di questo ritorno di Stewart in Star Trek:

"Questa cosa è davvero esaltante. Un mio amico e mentore, Akiva Goldsman, è coinvolto nel progetto e me ne stava parlando prima che fosse ufficialmente coinvolto Patrick Stewart nella serie e all'epoca gli dissi "Se riuscirete ad avere lui sarà una cosa straordinaria per l'universo di Star Trek."

E poi ha continuato dicendo:

"La persona che è rimasta più impressionata in senso positivo dal ritorno di Stewart nella serie sci-fi è James McAvoy. Vi dirò di più: parlerò con Akiva e se mai avessero bisogno di qualcuno per interpretare in qualche scena una versione giovane di Picard, io proporrò senza dubbio McAvoy. Lui vuole assolutamente interpretare il ruolo del giovane Picard, ne vuole fare una vera carriera!"

Lo stesso James McAvoy aveva tweettato al riguardo:

"Vi serve un ragazzo-flashback? Giusto per farvelo sapere @sirpatstew io ho esperienza al riguardo, e posso firmare intere sessioni di autografi!"

Insomma, voi che ne dite? Vorreste vedere James McAvoy nei panni del giovane Picard? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto!