Dopo Star Trek: Picard, Jeri Ryan non esclude una reunion di Voyager

Il legame tra Jeri Ryan e il franchise Star Trek si è riallacciato nel 2020. L'attrice ha ripreso il ruolo di Seven of Nine nella nuova serie su Picard, in streaming su CBS All Access, e sta aiutando Star Trek Online a celebrare i dieci anni. E quest'anno cade anche il venticinquesimo anniversario di Voyager.

Viene spontaneo per i fan, quindi, sperare in una reunion di Jeri Ryan con i suoi ex compagni di avventure, anche solo per un episodio di Short Treks. Intervistata sull'argomento da Comicbook.com, l'interprete del celebre Borg ammette che l'idea non le dispiacerebbe, anche se non vuole realizzarla a tutti i costi.

"Se mi piacerebbe riunirmi con alcuni di quei personaggi? Certo, sarebbe fantastico. Non ho necessariamente bisogno di fare una nuova serie Voyager, l'ho già fatta. Ma non sono una sceneggiatrice, non posso davvero dire niente."

Per quanto riguarda il lavoro attuale, continua Jery Rian, "mi sto divertendo molto con Picard. È un set molto allegro, molto rilassato. Non ho avuto un'esperienza fenomenale nel girare Voyager. Sfortunatamente, non mi resta molto di questi quattro anni, quindi rivisitare questo personaggio in un'esperienza di lavoro più piacevole è fantastico [...] Sono entusiasta di sentire le reazioni dei fan. Penso che si divertiranno davvero. Si divertiranno a riconnettersi con questi personaggi e vedere chi sono diventati negli ultimi anni."

Non sappiamo cosa succederà a Seven nella prima stagione, ma Star Trek: Picard è già stata rinnovata per la seconda. CBS All Access fa registrare numeri da record grazie anche al traino dell'ex capitano interpretato da Patrick Stewart. Il cliffhanger del primo episodio di Star Trek: Picard ha lasciato i fan col fiato sospeso, ansiosi di vedere la prossima puntata.