Star Trek: Picard, John de Lancie mette in guardia i fan: 'Troverete un Q diverso'

Lo scorso aprile è stato annunciato il ritorno di Q nel franchise di Star Trek, e ora il suo interprete John de Lancie è comparso in un paio di filmati per svelare cosa aspettarsi dal personaggio nella seconda stagione di Star Trek: Picard.

Nello specifico, l'attore ha anticipato che il nuovo Q non sarà lo stesso combinaguai che i i fan hanno imparato a conoscere e amare nel corso degli anni. "Sono passati 25 anni, ma per me è stato molto facile risalire in sella. Non è stato affatto difficile. Ma devo dire che non è più il tipo di una volta. Questo è un Q diverso" ha spiegato de Lancie in un filmato (via Comibcook.com). "È quello che volevano e penso che abbia senso. Ma Patrick e io abbiamo una bella scena di apertura e delle scene con Brent e Jonathan Frakes. È stato molto interessante e ne sono felice. Chi l'avrebbe mai detto?"

In un altro video, de Lancie ha poi parlato del ritorno sul set al fianco di Patrick Stewart, Jonathan Frakes e Brent Spiner: "Siamo vecchi, ma siamo ancora piuttosto bravi. Lo siamo davvero. Io, Frakes, Brent e Patrick stavamo tutti pensando 'Sai una cosa, possiamo ancora farlo. Bene! Questa cosa è divertente!'. E lo è stato, ci siamo divertiti molto. Questa volto Q sarà molto diverso, così come dovrebbe essere."