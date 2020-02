Star Trek: Picard, Jonathan Frakes racconta una scena con Seven of Nine

Lo scorso episodio di Star Trek: PIcard, il quinto, intitolato Stardust City Rag, è stato diretto da uno dei veterani del franchise, sia davanti sia dietro la macchina da presa: Jonathan Frakes. Secondo l'attore e regista, una scena importante non sarebbe stata la stessa se a dirigere ci fosse stato Gene Roddenberry.

L'emozionante quinto episodio di Star Trek: Picard ha visto il primo faccia a faccia tra Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) e Seven of Nine (Jeri Ryan). Seven vede il comandante come uno che ha rinunciato a missione. Il loro incontro, emotivamente teso, non sarebbe mai avvenuto sotto la guida di Gene Roddenberry, creatore della serie originale e di Star Trek: The Next Generation. Almeno, è quanto ha affermato Jonathan Frakes in un'intervista a The Hollywood Reporter.

"Non avremmo mai potuto fare una scena come questa nel nostro show" ha detto Frakes. Secondo Roddenberry l'umanità avrebbe eliminato ogni conflitto interpersonale entro il 24° secolo, data in cui è ambientata The Next Generation, e quindi non ci sarebbe stato "nessun conflitto all'interno della famiglia, l'equipaggio dell'Enterprise."

Realizzare questo tipo di dinamica è stata invece "un'esperienza rinfrescante" per chi come lui è immerso da oltre trent'anni nell'universo di Star Trek, ha continuato Jonathan Frakes. "Come sappiamo, il conflitto è ciò che crea drammaticità. Quindi, in Next Gen, c'era un insieme di regole molto impegnative, soprattutto per gli scrittori, per creare drammi. In questa nuova versione di Star Trek, che onora ciò che Roddenberry ha presentato - in termini di ottimismo e rispetto verso temi come il razzismo - tutti questi elementi sono in qualche modo fortemente radicati, ma la nozione di insicurezza, la vulnerabilità - specialmente per un personaggio come Picard, sono molto più convincenti per chi lo guarda. È uno spettacolo più denso di Next Gen, penso sia giusto dirlo."

