Star Trek: Picard, Jonathan Frakes e lo 'snervante' ritorno nei panni di Will Riker

Dopo le anticipazioni di Levar Burton sul ritorno di Geordi La Forge nella seconda stagione di Picard, ha parlato della sua nuova apparizione nell'universo di Star Trek un altro volto noto di The Next Generation.

Per la gioia dei fan, infatti, la prima stagione ha riunito i personaggi di Patrick Stewart, Martina Sirtis e Jonathan Frakes, quest'ultimo di ritorno nei panni di Will Riker in un'esperienza che lo stesso attore ha definito come "snervante".

"È stato fantastico tornare a recitare. Snervante, ma anche entusiasmante" ha detto l'attore parlando al GalaxyCon. "Pensavo che Marina fosse stupefacente. Quando Patrick è venuta a casa nostra nell'episodio 'Nephente' è stato spettacolare."

Frakes aveva anticipato le sue preoccupazioni per il ritorno davanti alla macchina da presa già lo scorso settembre, quando al Fan Expo aveva spiegato: "Non recitavo da molto, molto tempo. Non interpretavo Riker da 18 anni, e per fortuna sono stato impegnato a dirigere. Ho recitato per poco in Winnipeg circa 10 anni fa. E ho avuto un grande attacco d'ansia perché, per qualche ragione, mi ero dimenticato come si recitasse. Non sono stato bene per qualche ora. Poi mi sono ripreso ed è andato tutto bene."

