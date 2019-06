Star Trek: Picard, Jonathan Frakes tornerà nel ruolo di Will Riker nella serie CBS?

L'attore Jonathan Frakes è stato confermato alla regia di ben due episodi di Star Trek: Picard, la nuova serie di CBS All Access che vedrà il ritorno di Patrick Stewart nell'iconico ruolo interpretato in Star Trek: The Next Generation.

La domanda a questo punto sorge spontanea: Jonathan Frakes si ritaglierà anche un piccolo spazio per tornare a interpretare Will Riker, il suo personaggio che appariva al fianco dello stesso Stewart in Star Trek: The Next Generation? Frakes ha infatti di recente postato l'immagine di un trombone con la didascalia: "Il mio prossimo progetto", e questo ha letteralmente mandato in visibilio i fan dell'iconica serie televisiva. Riker suonava infatti il trombone all'interno delle sette stagioni che hanno composto la serie e, inoltre, Brent Spiner, co-star semopre in The Next Generation ha commentato al tweet con un secco: "Oh yeah!", alimentando così la curiosità dei fan e del pubblico della serie.

Frakes si è essenzialmente ritirato dalla recitazione negli ultimi anni scegliendo di focalizzarsi invece sulla regia: ha iniziato proprio con alcuni episodi della sua serie, The Next Generation, e ha già confessato di essere più che felice di essere tornato nell'orbita di Star Trek: "Diciotto anni dopo. Penso che i fan saranno emozionati e sorpresi di quello che accadrà. Ho avuto il privilegio di leggere la sceneggiatura dei primi due episodi e ho passato del tempo insieme a Patrick che è veramente preso. E' tutto meraviglioso, intelligente. Sono molto emozionato anch'io".

La nuova Star Trek: Picard approderà sulla CBS All Access e sui suoi canali streaming, con la storia che potrebbe avere più di qualche collegamento con gli Star Trek di J.J. Abrams. Nell'attesa potete riguardare il primissimo teaser trailer di Picard.