Star Trek: Picard, quel consiglio di Kirk rimasto inascoltato

Star Trek: Picard, che dovrebbe arrivare entro il 2019, segue i quattro film arrivati dopo la serie The Next Generation. Nel primo di essi, Star Trek Generations, Picard (Patrick Stewart) collabora con il capitano Kirk (William Shatner).

In Generations Kirk muore aiutando Picard a completare la sua missione, non prima di avergli dato qualche prezioso consiglio. Che però, come si nota dal trailer di Star Trek: Picard, non viene sempre ascoltato. Nel film, infatti, dopo aver chiesto a Picard se intendesse ritirarsi, Kirk lo ammonisce: "Lascia che ti dica una cosa: non farlo. Non lasciare che ti promuovano, non lasciare che ti trasferiscano, non lasciare che facciano qualcosa ti porti fuori dal ponte di quella nave, perché solo se sei lì puoi fare la differenza."

Il trailer però lascia intendere che Picard non abbia seguito il suggerimento. Viene infatti chiamato “Ammiraglio”, per cui si è fatto promuovere. Inoltre ha lasciato la Flotta Stellare, per riprendere a occuparsi delle vigne di famiglia. Quindi ha abbandonato il ponte dell’Enterprise – direttamente o indirettamente, si scoprirà all’inizio della serie.

Qualche mese fa, Shatner aveva escluso l’ipotesi di tornare a vestire i panni di Kirk in una serie, se si fosse trovato un modo per “resuscitare” il suo personaggio. “Girare una serie è debilitante, si lavora anche 14-18 ore al giorno, quindi no” ha detto a comicbook.com, rivelando però di avere altri progetti in cantiere, ancora top secret. Star Trek:Picard sarà distribuito da Amazon e dovrebbe essere disponibile entro la fine dell’anno.