Star Trek: Picard, LeVar Burton anticipa il ritorno di Geordi nella stagione 2

Dopo il ritorno di Picard e Data, la serie con Patrick Stewart potrebbe reintrodurre un altro volto noto ai fan di Star Trek. Intervistato da Entertainment Tonight, infatti, la star di The Next Generation Levar Burton ha anticipato delle novità in arrivo per il suo Geordi La Forge.

"Come faccio a rispondere senza mettermi nei guai?" ha detto l'attore riguardo al possibile cameo del personaggio nella seconda stagione di Star Trek: Picard "Credo sia ragionevole pensare che queste persone facciano ancora parte della vita di Picard. Di sicuro, che cavolo, assolutamente. Vedrete tutti noi, probabilmente non tutti insiste, ma non si sa mai."

Sono passati molti anni dalla sua ultima apparizione, ma Burton ha già in mente un'idea: "Ho suggerito ai produttori che Geordi potrebbe essere impegnato con l'insegnamento, per tramandare la sua conoscenza ad una nuova generazione. Vedremo. Alex [Kurtzman] e i ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro. Quando mi chiamano, e qualsiasi cosa vogliano che faccia, sono sicuro che verrà qualcosa di spettacolare"

Pur non avendo ancora partecipato alle riprese, Burton ha confermato di aver parlato con gli autori quando ha visitato il set della prima stagione, occasione che ha poi portato alla speciale reunion del cast di Star Trek: The Next Generation alla quale hanno partecipato anche Jonathan Frakes, Marina Sartis, Michael Dorn e ovviamente Patrick Stewart.

