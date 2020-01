Star Trek: Picard, con l'ultimo numero si conclude il fumetto-preview

Dopo la premiere di Star Trek: Picard i fan aspettano di vedere il secondo episodio. Nell'attesa, possono leggere la conclusione del fumetto-prequel pubblicato da IDW Publishing, giunto all'ultimo numero. L'albo conclusivo, in vendita dal 29 gennaio, contiene riferimenti anche agli eventi di The Next Generation.

IDW Publishing ha rilasciato alcune immagini del nuovo numero di Star TreK: Picard - Countdown, tra cui la copertina e alcune tavole, che si possono vedere nella nostra galleria. Nel fumetto, mentre tenta di fuggire dalla colonia Romulana su Yuyat Beta, Picard riflette sulla sua vita e le sue avventure passate. "Ho vissuto una vita molto fortunata" è il pensiero del comandante, interpretato sullo schermo da Sir Patrick Stewart. "O forse dovrei dire, molte vite."

Vengono raffigurati poi alcuni momenti che i fan storici del franchise non faticheranno a riconoscere, come la trasformazione di Picard in Locutus in The Best of Bost Worlds, Jean-Luc che impara a suonare il flauto ressicano in The Inner Light, o il momento in cui si ritrova faccia a faccia con la regina Borg nel film Star Trek: First Contact.

Si conclude così il "conto alla rovescia" verso Star Trek: Picard. La serie ha già fatto registrare numeri da record per CBS All Access e ha avuto una buona accoglienza da parte della critica. A certificarne il successo, inoltre, sono i meme che già si accumulano, e l'accostamento con il personaggio che in questo momento ne è il signore incontrastato: il mash up tra Data e Baby Yoda di The Mandalorian, infatti, è divenuto virale.