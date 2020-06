Star Trek Picard: nuove anticipazioni sulla stagione 2, ecco chi tornerà

La seconda stagione di Star Trek: Picard, seppur posticipata a causa del Covid-19, è in fase di sviluppo e il produttore Akiva Goldsman ha cominciato a rivelare qualche anticipazione su cosa c'è da aspettarsi. Una delle novità a quanto pare sarà una presenza più significativa della Flotta Stellare.

Nella prima stagione, infatti, non era mai apparsa sullo schermo una singola nave della Starfleet fino all'arrivo del capitano William Riker per aiutare Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) sul pianeta Coppelius.

"Sapevamo che portare quella flotta rappresentava una specie di promessa" ha raccontato Goldsman a IndieWire, "quindi abbiamo cercato di pensarci bene. Soprattutto andando avanti, inizieremo a fare dichiarazioni su ciò che è davvero il mondo della Flotta Stellare, almeno tecnologicamente se non socialmente e culturalmente. Queste cose avranno probabilmente più spazio rispetto a quanto visto finora, in quella che era sostanzialmente la storia di qualcuno che era fuori dalla Starfleet."

Tornando allo stop imposto alla produzione dalla pandemia, Akiva Goldsman ha provato a trovarci un lato positivo, almeno nell'ottica degli sceneggiatori. "È un dono riuscire a fare tutti gli episodi se è possibile. [...] È stato divertente sentire, dopo i primi episodi della prima stagione di Picard, la gente dire: È così dark, così oscuro. Ma era come fare una recensione del primo atto di un film. L'inizio di un film è sempre oscuro, [...] altrimenti non c'è nulla da sistemare. Quindi stiamo creando un oggetto narrativo, ma lo sveliamo un po' alla volta, il che è affascinante. Ma quello che vuoi davvero è essere in grado di perfezionare le tue impostazioni una volta che hai scritto tutto... se, in effetti, potessimo avere il tempo di scrivere prima tutta la storia di 10 ore, sarebbe fantastico. E forse lo faremo."

Sembra inoltre che nella seconda stagione di Star Trek: Picard Patrick Stewart sia pronto a correre più rischi.