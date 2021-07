Star Trek: Picard, il nuovo romanzo di Uma McCormack anticipa la stagione 2 della serie

Qualche settimana fa abbiamo festeggiato il Picard Day e siamo in attesa della seconda stagione di Star Trek: Picard. La storia del capitano interpretato sullo schermo da Patrick Stewart continuerà, oltre che in tv, anche sulla carta: è in arrivo infatti un nuovo romanzo di Uma McCormack, intitolaro Second Self.

Il nuovo romanzo segue il precedente, intitolato Star Trek: Picard: The Last Best Hope, ed è ambientato dopo gli eventi visti nella prima stagione della serie. La storia è incentrata sul personaggio di Raffi Musiker.

La sinossi del romanzo Star Trek: Picard: Second Self recita: "Un'emozionante avventura non raccontata basata sull'acclamata serie TV Star Trek: Picard! In seguito agli eventi visti nella prima stagione di Star Trek: Picard, Raffi Musiker si ritrova combattuta tra il ritorno alla sua vecchia vita come ufficiale dell'intelligence della Flotta Stellare e qualcosa di un po' più tranquillo, come insegnare all'Accademia. La decisione viene presa per lei quando riceve un messaggio da un vecchio contatto, una spia romulana, che chiede aiuto immediato. Con l'aiuto di Cristobal Rios e della dottoressa Agnes Jurati, e con l'aiuto di Jean-Luc Picard, Raffi decide di intraprendere questa missione cruciale e apprende rapidamente che i peccati del passato non rimangono mai sepolti. Trovare la verità sarà complicato e pericoloso..."

Il libro uscirà nel 2022, così come la seconda stagione di Star Trek: Picard. Nei nuovi episodi dello show, intanto, è confermata l'assenza di un importante volto di Next Generation.