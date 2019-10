Star Trek: Picard, ecco il nuovo simbolo della Flotta Stellare

Lo scorso sabato, al Comic Con di New York, è stato presentato il nuovo trailer della serie Star Trek: Picard. Si è potuto così dare uno sguardo alle nuove divise della Flotta Stellare e al nuovo stemma che vi compare. Durante il panel dedicato a Star Trek, è stato possibile notarlo anche grazie a Harry Treadaway.

Treadaway interpreta Narek, un rifugiato romulano che finisce sulla nave di Jean-Luc Picard. L'attore era presente al Comic Con e indossava un cappellino con riprodotta sul davanti l'effigie della Flotta Stellare, come si può notare nella foto in calce all'articolo.

Star Trek: Picard vede Sir Patrick Stewart riprendere il ruolo di Jean-Luc Picard, il personaggio che ha interpretato per sette stagioni in Star Trek: The Next Generation. La nuova serie, ambientata una ventina d'anni dopo, seguirà Picard in un nuovo capitolo della sua vita.

La prima stagione della nuova serie sarà composta da dieci episodi. Faranno parte del cast, tra gli altri, anche Isa Briones, Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Alison Pill, Harry Treadaway ed Evan Evagora.

Recentemente Patrick Stewart, che ha confessato di non amare i viaggi nello spazio, ha lasciato intendere che le riprese della seconda stagione potrebbero iniziare nei primi mesi del 2020. "Non rinuncerò al mio lavoro sul palcoscenico" ha dichiarato, "anche se potrebbe dover aspettare ora perché ci sono tre progetti che ho terminato, due film e le serie TV, che hanno bisogno di essere promossi. E poi c'è la possibilità di girare la seconda stagione di Picard a marzo del prossimo anno."

