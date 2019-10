Star Trek: Picard, ecco il nuovo trailer della serie con Patrick Stewart

Ecco finalmente il nuovo trailer ufficiale di Star Trek: Picard, l'attesa serie che andrà in onda nel 2020 sul servizio video on-demand CBS All Access, e che qui in Italia potremo vedere su Amazon Prime Video.

CBS All Access ha debuttato un nuovo trailer di Star Trek: Picard al New York Comic-Con che, cortesia di Amazon Prime Video, potete trovare anche sottotilato in italiano in calce alla notizia.

Nel nostro paese sarà infatti possibile vedere la serie con protagonista Jean-Luc Picard sulla piattaforma streaming di Amazon, precisamente dal 24 gennaio.

Star Trek: Picard consterà di 10 episodi, e sarà ambientata nell'anno 2399, ovvero 20 anni dopo gli eventi di Star Trek: The Next Generation.

Qui ritroveremo un Capitano cambiato, che dovrà fare i conti con le conseguenze delle sue scelte.

"Patrick è stato molto chiaro con noi fin dall'inizio: non voleva ripetere quanto già fatto in precedenza. Quindi la domanda diventa: cosa gli è successo in quel lasso di tempo?" aveva dichiarato lo showrunner Alex Kurtzman in una precedente intervista.

"Il passato è scritto. Ma noi... possiamo scrivere il futuro" afferma Jean-Luc nel trailer.

Ma che tipo di futuro scriveranno mai in Star Strek: Picard?

Lo scopriremo solo nel 2020, ma nel frattempo, se volete, potete godervi un video dal dietro le quinte dello show.