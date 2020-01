Star Trek: Picard ottiene il rinnovo per una seconda stagione

Star Trek: Picard dev'essere ancora presentata in anteprima negli Stati Uniti su CBS All Access, ma il servizio streaming ha già provveduto a rinnovare lo show per una seconda stagione. I fan vivranno ulteriori nuove avventure con Jean Luc Picard, ex capitano della U.S.S. Enterprise, interpretato dall'iconico Patrick Stewart.

Una notizia che giunge un po' come una sorpresa, soprattutto perché la prima stagione non è stata ancora distribuita, anche se ormai manca pochissimo.

E come rivelato dall'account ufficiale della serie tv, Star Trek: Picard tornerà su CBS All Access anche in futuro.



"L'energia e l'entusiasmo per la première di Star Trek: Picard hanno raggiunto una grandezza superiore a quella che tutti noi di CBS All Access avremmo potuto sperare" ha dichiarato Julie McNamara, vicepresidente esecutivo dei contenuti originali di CBS All Access "Siamo entusiasti di annunciare i piani per una seconda stagione prima del debutto della serie, e siamo fiduciosi che i fan di Star Trek e i nuovi spettatori saranno catturati dal cast stellare e dalla trama miracolosamente elaborata dal team creativo quando debutterà il 23 gennaio".

Picard non sarà un sequel tradizionale di The Next Generation, come confermato da Patrick Stewart:"Restiamo molto fedeli all'idea di Gene Roddenberry di come potrebbe essere il futuro. In un certo senso il mondo di Next Generation era troppo perfetto e protetto. Era l'Enterprise. Era un mondo di sicuro rispetto, comunicazione e a volte molto divertente".

Nelle scorse ore le foto di Patrick Stewart hanno fatto impazzire il web. Inoltre Stewart ha spiegato il suo punto di vista su Nemesis, di recente. L'attore è stato uno dei protagonisti del Lucca Comics & Games 2019.