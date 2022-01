Star Trek: Picard, Patrick Stewart conferma:'La stagione 3 sarà l'ultima'

La terza stagione di Picard, l'ultima serie dell'universo di Star Trek, è attualmente in produzione dal mese di settembre 2021. Purtroppo per i fan la star dello show, Patrick Stewart, ha ufficializzato una decisione che riguarda il suo futuro. L'attore l'ha confermato in una recente intervista a SFX Magazine.

Fatta eccezione per la serie animata e Short Treks di Paramount+, Star Trek: Picard sarà la prima serie, dai tempi dello show originale, a durare soltanto tre stagioni. La decisione di concludere la serie è probabilmente legata al rifiuto di Stewart di legarsi nuovamente ad un'altra lunga stagione, che comporta diverse settimane di set. Nel frattempo la produzione di Picard è ripresa dopo l'interruzione per il focolaio di COVID-19.



L'annuncio della chiusura di Star Trek: Picard dopo tre stagioni aiuterà i fan a prepararsi all'ultimo ciclo di episodi e scoprire cosa riserva il futuro a Picard e a tutti gli altri personaggi della serie.

Star Trek: Picard è l'ottava serie live action dell'universo fantascientifico di Star Trek, ambientata nel 2399, con protagonista Jean-Luc Picard, vent'anni dopo gli avvenimenti raccontati in Star Trek - La nemesi.



Il cast dello show è composto da Patrick Stewart, Isa Briones, Alison Pill, Santiago Cabrera, Michelle Hurd e Jeri Ryan.

Nella seconda stagione ci sarà il ritorno di Guinan, interpretata da Whoopi Goldberg, così come si evince dal nuovo trailer distribuito in questi giorni.