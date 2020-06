Star Trek Picard, Patrick Stewart: 'Ecco perchè sono tornato'

L'attenzione è tornata su Star Trek in occasione del Picard Day, e Patrick Stewart ha avuto modo di rivelare cosa l'ha spinto a riprendere il ruolo dopo anni dalla fine di The Next Generation.

"Sapete, ci sono state molte altre emittenti, per dirla in modo diplomatico, che negli scorsi 18 anni sono venute da me e mi hanno chiesto di ritornare con Star Trek: The Next Generation, con Star Trek: Picard o qualcosa del genere. Li ho sempre ringraziati con gentilezza e sono andato avanti", ha ribadito l'attore a Deadline.

A fargli cambiare idea è stato un particolare incontro con il produttore esecutivo Alex Kurtzman e con il suo team: "Se riuscite a trovare un'evoluzione interessante del personaggio e del suo spirito, allora ci sto".

È stata dunque l'idea di poter interpretare una nuova versione di Picard ad aver interessato Patrick Stewart, e in effetti nella prima stagione abbiamo visto il capitano alle prese con nuovi problemi, nonostante fosse evidente la volontà di strizzare l'occhio ai fan storici della saga. A quanto pare tutto ciò è stato solo l'inizio, poiché lo stesso attore ha detto di volersi prendere più rischi nella seconda stagione di Picard.

Non ci resta che attendere per scoprire se le basi gettate con i primi episodi serviranno per costruire qualcosa di ancora più entusiasmante per gli appassionati del genere. Vi lasciamo quindi con le anticipazioni di Picard 2.