Star Trek: Picard, Patrick Stewart non è un fan dei reali viaggi nello spazio

Mostratosi da poco nel nuovo trailer ufficiale di Star Trek: Picard, l'atteso spin-off incentrato sul leggendario capitano dell'USS Enterprise, Patrick Stewart è tornato a dire la sua riguardo ai veri programmi spaziali.

Ospite al New York Comic Con per parlare del suo ritorno nel franchise, Stewart ha chiarito cosa pensa di SpaceX, famosa azienda aerospaziale di Elon Musk, e in generale delle altre compagnie private che operano nel campo dello spazio.

"Questa è una domanda molto difficile per me, e sono un po' riluttante nell'affrontarla, ma ormai è noto il mio disagio nei confronti dei programmi spaziali e dell'esplorazione dello spazio visti i grandi problemi che abbiamo sul nostro pianeta" ha detto l'attore. "Problemi che hanno bisogno di attenzione, adattamento e appoggio che mi fanno pensare a cosa potrebbe accadere se spingessimo tutte quelle energie, per non dire l'economia che va nel programma spaziale, per rendere questo mondo un posto di uguali opportunità ed eguaglianza."

La presa di posizione di Stewart non risulta comunque una novità, visto il suo continuo impegno sociale nei confronti dei più deboli. Durante la sua carriera l'attore si è impegnato molto per la causa della lotta contro la violenza sulle donne, condividendo anche le proprie esperienze familiari, e ha contribuito a combattere i problemi di saluti mentale: supportando l'ente di beneficienza Combat Stress, aiuta infatti i veterani di guerra ad affrontare i traumi dell'esperienza sul campo.

Potremo rivedere Stewart nei panni di Jean-Luc Picard a partire dal 23 gennaio 2020, quando la serie spin-off di Star Trek debutterà su CBS All Access. Per altri approfondimenti potete dare un'occhiata al dietro le quinte di Picard.