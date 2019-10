Star Trek: Picard, Patrick Stewart sarà ospite al Lucca Comics & Games

Nei giorni scorsi avevamo parlato della possibile presenza del protagonista di Star Trek: Picard al Destination Star Trek, convention europea dedicata alla storica serie. Se siete dei grandi fan del lavoro del celebre attore sarete entusiasti di sapere che Patrick Stewart parteciperà al Lucca Comics & Games.

Si arricchisce ulteriormente la line-up della celebre manifestazione toscana, quest'anno gli appassionati di serie TV, fumetti e manga troveranno infatti autori quali Andrew Sapkowski, Hirohiko Araki, Chris Claremont e molti altri.

Il famoso interprete di Jean-Luc Picard sarà presente nella giornata del primo novembre, insieme ad altri attori facenti parte del cast della prossima serie dedicata al mondo creato da Gene Roddenberry nel 1966, in particolare Isa Briones, Santiago Cabrera, Michelle Hurd e Evan Evagora. I fan lo troveranno a Teatro del Giglio alle ore 11:00, inoltre sarà immortalato nella Walk of Fame di Lucca, dove lascerà le impronte delle sue mani.

Ricordiamo che la serie facente parte del catalogo di Amazon Prime Video, sarà composta da 10 episodi e ambientata nel 2399, venti anni dopo la conclusione di Star Trek: The Next Generations. La data di uscita è fissata per un generico 2020, in attesa di un trailer inedito, che potrebbe essere rivelato proprio al Lucca Comics & Games, vi lasciamo con il primo teaser di Star Trek: Picard.