Star Trek: Picard, Patrick Stewart promette 'eventi sorprendenti' nella seconda stagione

Dopo il successo della prima stagione di Star Trek: Picard, molti fan sono già in attesa della seconda. Patrick Stewart, dopo aver anticipato nuovi ritorni da The Next Generation, ha ulteriormente alzato le aspettative del pubblico, promettendo novità e colpi di scena scioccanti.

L'interprete di Jean-Luc Picard ha parlato a GoldDerby di come la seconda stagione dello spin-off stia prendendo forma, nonostante la quarantena imposta dalla pandemia di coronavirus.

"Si stanno riunendo, certo" ha raccontato parlando degli sceneggiatori. "A causa del momento che stiamo vivendo, non c'è una stanza degli scrittori ovviamente. Ma tutti scrivono e mi tengono al corrente di ciò che succede. Facciamo video conferenze."

La seconda stagione di Star Trek: Picard mostrerà al pubblico "eventi sorprendenti", continua Patrick Stewart. "Sono così entusiasta, perché porteremo la prima stagione oltre il punto in cui eravamo. Non ripercorreremo lo stesso terreno, sarà straordinario [...] Certo, non posso entrare nei dettagli. Ho una lunga video conferenza in programma domani in cui spero verranno sviluppati alcuni aspetti della seconda stagione, e non vedo l'ora di partecipare."

Oltre a consegnare al pubblico una seconda stagione di Star Trek: Picard degna delle aspettative, sir Patrick Stewart desidera al più presto tornare al lavoro. "Francamente, forse la cosa che mi manca di più in questo momento, oltre che andare a cena fuori, è che non sto lavorando con questo gruppo di persone che ammiro e che rispetto così tanto. [...] Non vedo l'ora di tornare sul set."

In attesa della seconda stagione di Star Trek: Picard, la notizia del giorno nella galassia Star Trek è quella dell'arrivo di una serie spin-off su Pike e Spock.