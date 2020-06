Star Trek Picard: Patrick Stewart pronto a correre più rischi nella Stagione 2

Patrick Stewart è stato di recente intervistato dal Los Angeles Times, in merito alla sua partecipazione a Star Trek: Picard, una dei tre titoli che il franchise di Star Trek sta riproponendo dopo una lunga assenza durata anni.

L'attore aveva già anticipato grossi cambiamenti per la seconda stagione della serie, che i fan attendono con grande trepidazione dopo l'annuncio della posticipazione di Star Trek: Picard 2 causa Coronavirus, anche se ancora non ci sono notizie riguardo la ripresa della produzione.

Stewart ha rivelato alcuni retroscena della prima stagione, raccontando al quotidiano di Los Angeles che in un primo momento: "Non c'è stata molta socializzazione tra noi attori per i primi cinque mesi - stavamo girando la prima stagione. Quando siamo arrivati ​​alla fine, avevamo attività promozionali, viaggiavamo insieme in aereo e ci siamo conosciuti molto meglio in quelle fasi successive. Questo sarà un nuovo elemento nella stagione 2, che c'è molto rispetto reciproco. Se sai che puoi correre dei rischi e c'è una rete [di persone] intorno a te che se ti schianterai a terra ti prenderà, questa è una sensazione meravigliosa. Ecco come mi sento ora. Mi sento al sicuro".

Insomma Patrick Stewart rivela i disagi che ci sono all'interno di un cast durante le prime fasi, quando ancora non ci si conosce ma si deve lavorare a stretto contatto - e chissà quando la produzione potrà ripartire nuovamente come prima data la pandemia in corso - ma da questa dichiarazione sembra che l'attore sia ormai entrato in sintonia con il resto dello staff.

In attesa di avere buone notizie sulla ripartenza, sappiate che Akiva Goldsman ha recentemente detto che Star Trek Picard continuerà finché Stewart non sarà stufo dello show.