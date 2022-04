Star Trek Picard, Patrick Stewart rivela: 'Ecco perché il mio approccio è cambiato'

Mentre la seconda stagione di Star Trek: Picard è attualmente in programmazione anche in Italia su Prime Video, nel corso di una recente intervista il protagonista Patrick Stewart, tornato nei panni del personaggio dopo diversi anni dalla conclusione di The Next Generation, ha spiegato il perché del cambiamento del suo approccio al ruolo.

Parlando ai microfoni di Deadline, Stewart ha spiegato essenzialmente di aver aggiunto molto di più di se stesso e della sua storia personale per arricchire ulteriormente il personaggio di Picard: "L'approccio al mio lavoro ha subito cambiamenti significativi negli ultimi anni. Ed è cambiato e si è sviluppato perché sono arrivato a fidarmi di Patrick Stewart più di prima e ho scoperto che i miei istinti, i miei impulsi, i miei sentimenti e le mie emozioni sono autentici", ha dichiarato.

"Jean-Luc Picard è Patrick Stewart e io sono lui. Non c'è più alcuna separazione. Ho usato la mia vita continuamente mentre stavamo girando la seconda e la terza stagione di Picard, e non ho più paura di farlo, l'avrei avuta se fosse stato molto tempo fa nella mia carriera. Ma ora non più. Sento di avere qualcosa da dire, e posso dirlo solo attraverso le performance che do", ha quindi concluso l'attore, che quest'anno dovrebbe tornare nei panni di Professor X in Doctor Strange 2.

La seconda stagione di Picard ci accompagnerà sul catalogo Prime per ancora altre settimane, fino al 6 maggio: il viaggio è lungo, meglio salire a bordo. Anche perché, senza troppi spoiler, la precedente stagione si è conclusa in modo tanto drammatico quanto risolutivo, presentandoci in questo inizio di rinnovo un Capitano Picard sotto mentite spoglie: in un certo senso, non più in lui.

Su queste pagine potete recuperare la recensione del sesto episodio di Picard 2.