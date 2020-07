Star Trek: Picard, Patrick Stewart svela un emozionante dietro le quinte con Data

Ospite alla scorsa puntata di The Ready Room condotta dalla sua ex co-star di The Next Generation Will Wheaton, Patrick Stewart ha svelato i suoi due momenti più significativi della prima stagione di Star Trek: Picard, uno dei quali comprende anche il collega e amico Brent Spiner (Data).

La prima riguarda Marina Sirtis, di ritorno nei panni di Deanna Troi nell'episodio 'Nephente': "Era la scena in cui Marina parla di me e di Soji, un lungo discorso. E lo ho fatto in maniera brillante. È stato uno di quei momento in cui ho smesso di essere un attore e sono diventato un semplice spettatore che ammira ciò che ha davanti. Ha svolto un lavoro geniale."

Uno dei momento più emozionanti delle riprese, e probabilmente della sua carriera, è stato l'addio a Data: "L'altra era quasi la penultima scena della stagione, quando ero da solo con Data in una strana e piuttosto cupa stanza grigia. Stavamo parlando della sua vita e di come la cosa che più mancava nella sua vita era la consapevolezza di dover morire. Ho una relazione davvero speciale con Brent, così come con l'intero equipaggio dell'Enterprise, i miei principali colleghi, e in quella scena c'era un momento in cui dovevo alzarmi e lasciare la stanza sapendo a cosa avevo acconsentito, l'ultima cosa che avrei fatto per aiutare Data. Dovevo girarmi e dire "Addio, Comandante". Abbiamo dovuto girare quella scena diverse volte perché per me era troppo emozionante."

Stewart ha continuato: "Sono entrambe scelte molto personali, in un certo senso. Hanno tutte e due a che vedere con l'attore con il quale stavo lavorando. Ma nella scena con Brent, c'era anche una storia del personaggio molto lunga e complicata, e dirgli addio per l'ultima volta è stato un momento piuttosto potente."

Ne sapremo sicuramente di più sul rapporto tra i due quando sarà disponibile l'autobiografia di Patrick Stewart, annunciata dall'attore proprio in questi giorni. Nel frattempo, qui potete trovare le ultime anticipazioni su Star Trek: Picard 2.