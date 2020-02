Star Trek Picard: ecco perché la Flotta Stellare non ha salvato una nota civiltà

Nel secondo episodio di Picard, intitolato Maps and Legends, il protagonista ha avuto modo di chiedere spiegazioni alla Flotta Stellare riguardo alla rinuncia all'operazione di salvataggio di una nota civiltà.

Avevamo parlato di come il secondo episodio di Picard trattasse il passato della civiltà dei Romulani. Il comandante ha avuto modo anche di avanzare le sue rimostranze alla Flotta Stellare in relazione ad una particolare missione.

Quando il sole attorno al quale prosperava il pianeta Romulus si è trasformato in una supernova distruggendo qualsiasi possibilità di sopravvivenza per gli abitanti, Picard aveva prestato servizio in una missione per il recupero dei Romulani. La Flotta ha però annullato quella missione e Picard si è ritirato serbando un certo rancore. Dopo dieci anni dall'evento, ha ora incontrato il comandante a capo della Flotta Stellare, l'ammiraglio Kirsten Clancy e ha avuto modo di esprimergli tutto il suo disappunto.

La federazione unita dei pianeti non aveva il diritto di decidere quali popolazioni sopravvivono e quali no, ma l'ammiraglio non è affatto d'accordo e ricorda a Picard che i Romulani erano i nemici, senza contare che molti altri rappresentanti di pianeti alieni avevano minacciato di lasciare la Federazione se questa avesse continuato a prestare aiuto alla popolazione. L'attacco su Marte non ha fatto che peggiorare le cose e ha lasciato la Flotta con pochissime navi. A quel punto la scelta era continuare ad aiutare una popolazione nemica o salvaguardare la stabilità dell'organizzazione.

Ovviamente Picard non è apparso soddisfatto della spiegazione: il suo personaggio non è certo disposto a scendere a compromessi quando si tratta di fare ciò che è giusto.

Nel secondo episodio di Picard è presente anche un collegamento a The Next Generation.